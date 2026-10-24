IHSA Football Playoffs 2026: Final scores and results from Round 1
Here are scores and results from the opening round of the 2026 IHSA football playoffs.
Illinois High School Football: Week 10 Final Scores and Results
Abingdon-Avon 21, Morrison 10
Auburn 28, Orangeville 16
Belvidere 22, Dakota 0
Belvidere North 17, Lena-Winslow 12
Boylan Catholic 31, Eastland-Pearl City 28
Durand-Pecatonica 14, Jefferson 13
Galena 36, Fulton 14
Galva 30, Flanagan-Cornell 8
Guilford 24, East 0
Harlem 27, Hononegah 26
Hiawatha 50, Orangeville 12
Hinsdale Central 41, Lake Park 19
Martinsville 36, Hope Christian Academy 0
Milford 50, Cerro Gordo 16
Polo 50, Alden-Hebron 14
Ridgewood 46, South Fork 36
South Beloit 36, River Ridge 6
St. Anne 57, Peoria Heights 24
West Central 68, Ashton-Franklin Center 38
IHSA Football Playoffs
Class 8A
Opening Round
Barrington 38, Waubonsie Valley 0
Conant 21, Dundee-Crown 12
Fremd 42, Taft 12
Glenbrook South 42, Whitney Young 0
Lane 56, Joliet Central 0
Lockport 35, Stevenson 21
Lyons 36, Metea Valley 14
Marist 49, Neuqua Valley 28
Minooka 35, Evanston Township 21
Naperville Central 18, Warren Township 14
Oak Park-River Forest 58, East Aurora 7
West Aurora 40, Leyden 21
York 47, Bloom Township 14
Class 7A
Opening Round
Buffalo Grove 28, Andrew 27
Glenbard East 42, Bartlett 14
Glenbard North 34, Hoffman Estates 20
Lincoln-Way Central 53, Jefferson 12
Lincoln-Way West 42, Mundelein 14
Moline 42, Benet Academy 38
Reavis 31, Elgin 28
St. Patrick 54, Collinsville 37
Yorkville 41, Palatine 14
Zion-Benton 44, Glenbrook North 0
Class 6A
Opening Round
Carmel 38, Noble/Bulls 20
Central 41, East 10
Highland Park 14, Streamwood 0
Joliet Catholic 44, Bradley-Bourbonnais 3
Nazareth Academy 44, Shepard 14
Quincy 41, Thornton Fractional South 7
Rolling Meadows 34, Addison Trail 26
St. Charles East 42, Elk Grove 21
Thornton 43, Richwoods 21
Thornwood 27, Plainfield East 14
United Township 24, Champaign 3
Class 5A
Opening Round
Belvidere North 42, Freeport 29
Deerfield 35, Grayslake Central 7
Glenbard South 40, Payton 7
Hinsdale South 49, Fenton 18
LaSalle-Peru 28, Galesburg 20
Lemont 48, Peoria 6
Oak Forest 56, Danville 6
St. Francis 61, Grayslake North 6
Sycamore 47, Crystal Lake South 14
Washington 35, Mascoutah 28
Class 4A
Opening Round
Cahokia 47, East Peoria 0
Civic Memorial 28, Quincy Notre Dame 24
Dixon 28, Plano 13
Highland 56, Lincoln 12
Hillcrest 41, Noble/Johnson 0
Metamora 56, Marquette 7
Rochelle 51, Illinois Valley Central 6
Salem 26, Richland County 22
Tinley Park 20, Woodstock North 8
Waterloo 34, Taylorville 28
Class 3A
Opening Round
Chicago Hope Academy 35, Monmouth-Roseville 14
Genoa-Kingston 25, North Boone 20
Greenville 28, PORTA 18
Olympia 56, Columbia 28
Prairie Central 44, Chicago Christian 20
Sandwich 57, Lisle 12
Class 2A
Opening Round
Carlinville 35, Riverton 28
Central A&M 48, Marshall 7
Chester 55, Wesclin 14
Hamilton County 38, Sangamon Valley 8
Illini West 48, West Hancock 6
St. Teresa 42, Southwestern 7
Stillman Valley 32, Reed-Custer 31
Warrensburg-Latham 42, Georgetown-Ridge Farm 19
Winnebago 42, Elmwood 12
Class 1A
Opening Round
Abingdon-Avon 49, Morrison 7
Dwight 21, Bureau Valley 8
Marquette Academy 42, Princeville 21
Red Hill 12, Cumberland 0
POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS
Christian Life vs. West Carroll, ccd.
The Source: Scores and results are form the Associated Press.