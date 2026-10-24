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IHSA Football Playoffs 2026: Final scores and results from Round 1

By AP News
Associated Press
High School Sports
Published October 24, 2026 10:18 AM CDT
Published October 24, 2026 10:18 AM CDT
Sam's good list & bad list from Bears vs. Patriots | After The Whistle
Sam's good list & bad list from Bears vs. Patriots | After The Whistle

Sam's good list & bad list from Bears vs. Patriots | After The Whistle

Sam Panayotovich shares his good list and bad list from the Bears win over the Patriots on Thursday night, ranging from players to the broadcast.

The Brief

    • It's playoff time.
    • Illinois football teams are playing for it all.
    • Here are scores and results from the opening round of the 2026 IHSA football playoffs.

Here are scores and results from the opening round of the 2026 IHSA football playoffs.

Illinois High School Football: Week 10 Final Scores and Results

Abingdon-Avon 21, Morrison 10

Auburn 28, Orangeville 16

Belvidere 22, Dakota 0

Belvidere North 17, Lena-Winslow 12

Boylan Catholic 31, Eastland-Pearl City 28

Durand-Pecatonica 14, Jefferson 13

Galena 36, Fulton 14

Galva 30, Flanagan-Cornell 8

Guilford 24, East 0

Harlem 27, Hononegah 26

Hiawatha 50, Orangeville 12

Hinsdale Central 41, Lake Park 19

Martinsville 36, Hope Christian Academy 0

Milford 50, Cerro Gordo 16

Polo 50, Alden-Hebron 14

Ridgewood 46, South Fork 36

South Beloit 36, River Ridge 6

St. Anne 57, Peoria Heights 24

West Central 68, Ashton-Franklin Center 38

IHSA Football Playoffs

Class 8A

Opening Round

Barrington 38, Waubonsie Valley 0

Conant 21, Dundee-Crown 12

Fremd 42, Taft 12

Glenbrook South 42, Whitney Young 0

Lane 56, Joliet Central 0

Lockport 35, Stevenson 21

Lyons 36, Metea Valley 14

Marist 49, Neuqua Valley 28

Minooka 35, Evanston Township 21

Naperville Central 18, Warren Township 14

Oak Park-River Forest 58, East Aurora 7

West Aurora 40, Leyden 21

York 47, Bloom Township 14

Class 7A

Opening Round

Buffalo Grove 28, Andrew 27

Glenbard East 42, Bartlett 14

Glenbard North 34, Hoffman Estates 20

Lincoln-Way Central 53, Jefferson 12

Lincoln-Way West 42, Mundelein 14

Moline 42, Benet Academy 38

Reavis 31, Elgin 28

St. Patrick 54, Collinsville 37

Yorkville 41, Palatine 14

Zion-Benton 44, Glenbrook North 0

Class 6A

Opening Round

Carmel 38, Noble/Bulls 20

Central 41, East 10

Highland Park 14, Streamwood 0

Joliet Catholic 44, Bradley-Bourbonnais 3

Nazareth Academy 44, Shepard 14

Quincy 41, Thornton Fractional South 7

Rolling Meadows 34, Addison Trail 26

St. Charles East 42, Elk Grove 21

Thornton 43, Richwoods 21

Thornwood 27, Plainfield East 14

United Township 24, Champaign 3

Class 5A

Opening Round

Belvidere North 42, Freeport 29

Deerfield 35, Grayslake Central 7

Glenbard South 40, Payton 7

Hinsdale South 49, Fenton 18

LaSalle-Peru 28, Galesburg 20

Lemont 48, Peoria 6

Oak Forest 56, Danville 6

St. Francis 61, Grayslake North 6

Sycamore 47, Crystal Lake South 14

Washington 35, Mascoutah 28

Class 4A

Opening Round

Cahokia 47, East Peoria 0

Civic Memorial 28, Quincy Notre Dame 24

Dixon 28, Plano 13

Highland 56, Lincoln 12

Hillcrest 41, Noble/Johnson 0

Metamora 56, Marquette 7

Rochelle 51, Illinois Valley Central 6

Salem 26, Richland County 22

Tinley Park 20, Woodstock North 8

Waterloo 34, Taylorville 28

Class 3A

Opening Round

Chicago Hope Academy 35, Monmouth-Roseville 14

Genoa-Kingston 25, North Boone 20

Greenville 28, PORTA 18

Olympia 56, Columbia 28

Prairie Central 44, Chicago Christian 20

Sandwich 57, Lisle 12

Class 2A

Opening Round

Carlinville 35, Riverton 28

Central A&M 48, Marshall 7

Chester 55, Wesclin 14

Hamilton County 38, Sangamon Valley 8

Illini West 48, West Hancock 6

St. Teresa 42, Southwestern 7

Stillman Valley 32, Reed-Custer 31

Warrensburg-Latham 42, Georgetown-Ridge Farm 19

Winnebago 42, Elmwood 12

Class 1A

Opening Round

Abingdon-Avon 49, Morrison 7

Dwight 21, Bureau Valley 8

Marquette Academy 42, Princeville 21

Red Hill 12, Cumberland 0

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS

Christian Life vs. West Carroll, ccd.

The Source: Scores and results are form the Associated Press.

High School Sports