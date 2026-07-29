Sen. Durbin spotlights alleged abuses in ICE detention facilities
WASHINGTON, D.C. - U.S. Sen. Dick Durbin (D-IL) hosted a forum in Washington, D.C., on Wednesday examining conditions inside ICE detention facilities during the Trump administration.
The discussion focused on allegations of inadequate medical and mental health care, a rise in deaths in detention, limited oversight, and the impact of immigration detention policies. Witnesses included a former detainee, a medical expert, a government official and an immigration attorney.