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Sen. Durbin spotlights alleged abuses in ICE detention facilities

FOX 32 Chicago
News
Published July 29, 2026 2:25 PM CDT
Published July 29, 2026 2:25 PM CDT
Sen. Durbin spotlights alleged abuses in ICE detention facilities
Sen. Durbin spotlights alleged abuses in ICE detention facilities

Sen. Durbin spotlights alleged abuses in ICE detention facilities

U.S. Sen. Dick Durbin (D-IL) hosted a forum in Washington, D.C., on Wednesday examining conditions inside ICE detention facilities during the Trump administration.

WASHINGTON, D.C. - U.S. Sen. Dick Durbin (D-IL) hosted a forum in Washington, D.C., on Wednesday examining conditions inside ICE detention facilities during the Trump administration.

The discussion focused on allegations of inadequate medical and mental health care, a rise in deaths in detention, limited oversight, and the impact of immigration detention policies. Witnesses included a former detainee, a medical expert, a government official and an immigration attorney.

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