Olivia Rodrigo sets Chicago tour dates
CHICAGO - Popstar Olivia Rodrigo announced a new global tour in support of her upcoming album, with two stops scheduled in Chicago this fall.
What we know:
The 65-date "The Unraveled Tour" will span North America, Europe and the United Kingdom, beginning after the June 12 release of her third studio album, "you seem pretty sad for a girl so in love." The tour includes back-to-back shows at the United Center on Oct. 11 and Oct. 12. Wolf Alice will join her at the pair of Chicago shows.
The tour follows Rodrigo’s "GUTS World Tour," which ran through 2024 and 2025 and drew more than 1.4 million fans across 95 sold-out shows in over 20 countries.
Tickets for the North American leg go on sale at noon on May 7, with presale access beginning May 5 for eligible American Express cardholders. A limited number of discounted "Silver Star Tickets," priced at $20, will also be released at a later date.
Olivia Rodrigo performs onstage at American Express Platinum Card x Olivia Rodrigo Concert on October 23, 2025 in New York City. (Photo by Christopher Polk/Billboard via Getty Images)
Olivia Rodrigo tour schedule
Fri, Sep 25 — Hartford, CT — PeoplesBank Arena
Sat, Sep 26 — Hartford, CT — PeoplesBank Arena
Tue, Sep 29 — Pittsburgh, PA — PPG Paints Arena
Wed, Sep 30 — Pittsburgh, PA — PPG Paints Arena
Sat, Oct 3 — Washington, DC — Capital One Arena
Sun, Oct 4 — Washington, DC — Capital One Arena
Wed, Oct 7 — Charlotte, NC — Spectrum Center
Thu, Oct 8 — Charlotte, NC — Spectrum Center
Sun, Oct 11 — Chicago, IL — United Center
Mon, Oct 12 — Chicago, IL — United Center
Thu, Oct 15 — Boston, MA — TD Garden
Sat, Oct 17 — Boston, MA — TD Garden
Wed, Oct 21 — Montreal, QC — Bell Centre
Thu, Oct 22 — Montreal, QC — Bell Centre
Mon, Oct 26 — Toronto, ON — Scotiabank Arena
Tue, Oct 27 — Toronto, ON — Scotiabank Arena
Thu, Oct 29 — Columbus, OH — Schottenstein Center
Fri, Oct 30 — Columbus, OH — Schottenstein Center
Sat, Nov 7 — Philadelphia, PA — Xfinity Mobile Arena
Sun, Nov 8 — Philadelphia, PA — Xfinity Mobile Arena
Wed, Nov 11 — Atlanta, GA — State Farm Arena
Thu, Nov 12 — Atlanta, GA — State Farm Arena
Sun, Nov 15 — Orlando, FL — Kia Center
Mon, Nov 16 — Orlando, FL — Kia Center
Thu, Nov 19 — Sunrise, FL — Amerant Bank Arena
Fri, Nov 20 — Sunrise, FL — Amerant Bank Arena
Mon, Nov 23 — Nashville, TN — Bridgestone Arena
Tue, Nov 24 — Nashville, TN — Bridgestone Arena
Tue, Dec 1 — Vancouver, BC — Rogers Arena
Wed, Dec 2 — Vancouver, BC — Rogers Arena
Mon, Dec 7 — Seattle, WA — Climate Pledge Arena
Tue, Dec 8 — Seattle, WA — Climate Pledge Arena
Fri, Dec 11 — Oakland, CA — Oakland Arena
Sat, Dec 12 — Oakland, CA — Oakland Arena
Tue, Dec 15 — Sacramento, CA — Golden 1 Center
Wed, Dec 16 — Sacramento, CA — Golden 1 Center
Sat, Dec 19 — Las Vegas, NV — T-Mobile Arena
Sun, Dec 20 — Las Vegas, NV — T-Mobile Arena
Tue, Jan 12 — Los Angeles, CA — Intuit Dome
Wed, Jan 13 — Los Angeles, CA — Intuit Dome
Sat, Jan 16 — Los Angeles, CA — Intuit Dome
Sun, Jan 17 — Los Angeles, CA — Intuit Dome
Thu, Feb 11 — Brooklyn, NY — Barclays Center
Fri, Feb 12 — Brooklyn, NY — Barclays Center
Mon, Feb 15 — Brooklyn, NY — Barclays Center
Tue, Feb 16 — Brooklyn, NY — Barclays Center
Fri Mar 19 — Stockholm, Sweden — Avicii Arena
Sat Mar 20 — Stockholm, Sweden — Avicii Arena
Tue Mar 23 — Amsterdam, Netherlands — Ziggo Dome
Wed Mar 24 — Amsterdam, Netherlands — Ziggo Dome
Thu Apr 1 — Munich, Germany — Olympiahalle
Fri Apr 2 — Munich, Germany — Olympiahalle
Mon Apr 5 — London, UK — The O2
Tue Apr 6 — London, UK — The O2
Thu Apr 8 — London, UK — The O2
Fri Apr 9 — London, UK — The O2
Fri Apr 23 — Paris, France — La Defense Arena
Tue Apr 27 — Milan, Italy — Unipol Dome
Wed Apr 28 — Milan, Italy — Unipol Dome
Sat May 1 — Barcelona, Spain — Palau Sant Jordi
Sun May 2 — Barcelona, Spain — Palau Sant Jordi
The Source: The information in this report came from Live Nation.