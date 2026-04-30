Olivia Rodrigo sets Chicago tour dates

By Fox Chicago Digital Staff
Published  April 30, 2026 8:00am CDT
    • Olivia Rodrigo announced a 65-date global tour supporting her new album.
    • The tour includes two Chicago shows at the United Center in October.
    • Tickets go on sale in May, with discounted options planned for fans.

CHICAGO - Popstar Olivia Rodrigo announced a new global tour in support of her upcoming album, with two stops scheduled in Chicago this fall.

What we know:

The 65-date "The Unraveled Tour" will span North America, Europe and the United Kingdom, beginning after the June 12 release of her third studio album, "you seem pretty sad for a girl so in love." The tour includes back-to-back shows at the United Center on Oct. 11 and Oct. 12. Wolf Alice will join her at the pair of Chicago shows.

The tour follows Rodrigo’s "GUTS World Tour," which ran through 2024 and 2025 and drew more than 1.4 million fans across 95 sold-out shows in over 20 countries.

Tickets for the North American leg go on sale at noon on May 7, with presale access beginning May 5 for eligible American Express cardholders. A limited number of discounted "Silver Star Tickets," priced at $20, will also be released at a later date.

Olivia Rodrigo performs onstage at American Express Platinum Card x Olivia Rodrigo Concert on October 23, 2025 in New York City. (Photo by Christopher Polk/Billboard via Getty Images)

Olivia Rodrigo tour schedule

Fri, Sep 25 — Hartford, CT — PeoplesBank Arena

Sat, Sep 26 — Hartford, CT — PeoplesBank Arena

Tue, Sep 29 — Pittsburgh, PA — PPG Paints Arena

Wed, Sep 30 — Pittsburgh, PA — PPG Paints Arena

Sat, Oct 3 — Washington, DC — Capital One Arena

Sun, Oct 4 — Washington, DC — Capital One Arena

Wed, Oct 7 — Charlotte, NC — Spectrum Center

Thu, Oct 8 — Charlotte, NC — Spectrum Center

Sun, Oct 11 — Chicago, IL — United Center

Mon, Oct 12 — Chicago, IL — United Center

Thu, Oct 15 — Boston, MA — TD Garden

Sat, Oct 17 — Boston, MA — TD Garden

Wed, Oct 21 — Montreal, QC — Bell Centre

Thu, Oct 22 — Montreal, QC — Bell Centre

Mon, Oct 26 — Toronto, ON — Scotiabank Arena

Tue, Oct 27 — Toronto, ON — Scotiabank Arena

Thu, Oct 29 — Columbus, OH — Schottenstein Center

Fri, Oct 30 — Columbus, OH — Schottenstein Center

Sat, Nov 7 — Philadelphia, PA — Xfinity Mobile Arena

Sun, Nov 8 — Philadelphia, PA — Xfinity Mobile Arena

Wed, Nov 11 — Atlanta, GA — State Farm Arena

Thu, Nov 12 — Atlanta, GA — State Farm Arena

Sun, Nov 15 — Orlando, FL — Kia Center

Mon, Nov 16 — Orlando, FL — Kia Center

Thu, Nov 19 — Sunrise, FL — Amerant Bank Arena

Fri, Nov 20 — Sunrise, FL — Amerant Bank Arena

Mon, Nov 23 — Nashville, TN — Bridgestone Arena

Tue, Nov 24 — Nashville, TN — Bridgestone Arena

Tue, Dec 1 — Vancouver, BC — Rogers Arena

Wed, Dec 2 — Vancouver, BC — Rogers Arena

Mon, Dec 7 — Seattle, WA — Climate Pledge Arena

Tue, Dec 8 — Seattle, WA — Climate Pledge Arena

Fri, Dec 11 — Oakland, CA — Oakland Arena

Sat, Dec 12 — Oakland, CA — Oakland Arena

Tue, Dec 15 — Sacramento, CA — Golden 1 Center

Wed, Dec 16 — Sacramento, CA — Golden 1 Center

Sat, Dec 19 — Las Vegas, NV — T-Mobile Arena

Sun, Dec 20 — Las Vegas, NV — T-Mobile Arena

Tue, Jan 12 — Los Angeles, CA — Intuit Dome

Wed, Jan 13 — Los Angeles, CA — Intuit Dome

Sat, Jan 16 — Los Angeles, CA — Intuit Dome

Sun, Jan 17 — Los Angeles, CA — Intuit Dome

Thu, Feb 11 — Brooklyn, NY — Barclays Center

Fri, Feb 12 — Brooklyn, NY — Barclays Center

Mon, Feb 15 — Brooklyn, NY — Barclays Center

Tue, Feb 16 — Brooklyn, NY — Barclays Center

Fri Mar 19 — Stockholm, Sweden — Avicii Arena

Sat Mar 20 — Stockholm, Sweden — Avicii Arena

Tue Mar 23 — Amsterdam, Netherlands — Ziggo Dome

Wed Mar 24 — Amsterdam, Netherlands — Ziggo Dome

Thu Apr 1 — Munich, Germany — Olympiahalle

Fri Apr 2 — Munich, Germany — Olympiahalle

Mon Apr 5 — London, UK — The O2

Tue Apr 6 — London, UK — The O2

Thu Apr 8 — London, UK — The O2

Fri Apr 9 — London, UK — The O2

Fri Apr 23 — Paris, France — La Defense Arena

Tue Apr 27 — Milan, Italy — Unipol Dome

Wed Apr 28 — Milan, Italy — Unipol Dome

Sat May 1 — Barcelona, Spain — Palau Sant Jordi

Sun May 2 — Barcelona, Spain — Palau Sant Jordi

The Source: The information in this report came from Live Nation.

