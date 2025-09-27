Illinois High School Football: Scores and results for Week 5 on Sept. 26
We've reached the midway point of the 2025 high school football season in Illinois.
Here are the scores and results for the fifth week of high school football action around the state of Illinois.
Illinois High School Football Week 5 Scores
Addison (A. Trail) 48, Berwyn-Cicero (Morton) 7
Algonquin (Jacobs) 35, Huntley 27
Amboy 66, Galva 6
Andrew 52, Hammond Central, Ind. 0
Annawan-Wethersfield 35, Rushville-Industry 14
Antioch 56, Lakes 15
Arlington Heights (Hersey) 62, Wheeling 0
Athens 41, Auburn 7
Aurora (West Aurora) 49, Bartlett 21
BHRA 19, Salt Fork 3
Benton 56, Anna (A.-Jonesboro) 7
Bishop McNamara 45, Aurora (A. Christian) 42
Bloomington 48, Urbana 0
Bradley-Bourbonnais 40, Stagg 6
Brother Rice 56, St Patrick 14
Brown County 42, Triopia 8
Calhoun 49, Winchester (West Central) 8
Carmel 70, Marian Catholic (Chicago Heights) 7
Carrollton 51, Pleasant Hill 8
Carterville 35, Hopkinsville, Ky. 15
Cary-Grove 40, Crystal Lake Central 6
Central 40, Hampshire 14
Central 43, Unity 0
Central 63, East Alton-Wood River 0
Central 67, Watseka 20
Centralia 35, Carbondale 23
Chester 42, Wesclin 20
Coal City 49, Reed-Custer 7
Cumberland 40, Arcola 0
Dakota 58, Lutheran 36
Deer Creek-Mackinaw 56, Fieldcrest 24
Dixon 56, Oregon 0
Downers Grove North 49, Proviso West 0
Du Quoin 46, Pinckneyville 27
Dundee-Crown 28, Crystal Lake South 0
Dunlap 48, East Peoria 0
Durand-Pecatonica 38, Lanark (Eastland)-Pearl City 0
East Saint Louis 67, Belleville (West) 0
Edwardsville 41, Belleville (East) 39
El Paso-Gridley 24, Tri-Valley 21
Eldorado 26, Hamilton County 23
Elgin 49, Aurora (East) 0
Eureka 49, Clinton 0
Fairfield 44, Carmi-White County 0
Forreston 22, Galena 20
Freeburg 23, Columbia 14
Fremd 42, Hoffman Estates (Conant) 7
Geneseo 36, East Moline (United) 33
Geneva 35, Lake Park 17
Genoa-Kingston 56, North Boone 38
Gibson City-Melvin-Sibley 31, Warrensburg-Latham 13
Glenbard East 42, Ridgewood 6
Glenbard South 56, Elmwood Park 0
Glenbrook South 50, Glenbrook North 0
Grant 40, Grayslake North 12
Grayslake Central 31, North Chicago 19
Havana 28, ROWVA-Williamsfield 0
Highland Park 35, Vernon Hills 7
Hinsdale Central 52, Downers Grove South 40
Hoffman Estates 28, Schaumburg 7
Hoopeston 22, Georgetown-Ridge Farm 21
Jacksonville 49, Southeast 14
Johnston City 38, Flora 20
Lake Zurich 28, Lake Forest 7
Le Roy 35, Central A&M 17
Lena-Winslow 47, Fulton 6
Leyden 40, Proviso East 0
Lincoln Way Central 45, DeKalb 7
Lincoln Way West 27, Aurora (Waubonsie Valley) 17
Lincoln-Way East 44, Naperville Central 7
Lockport 20, Naperville North 17
Loyola 42, DePaul 14
Madison 28, Argenta (A.-Oreana) 21
Marian 43, Chicago Christian 0
Marist 29, ICCP 28
Maroa-Forsyth 56, Riverton 0
Mater Dei 34, Macomb 28
Mendota 14, Sherrard 10
Metamora 61, Canton 16
Milledgeville 68, River Ridge 28
Moline 39, Quincy 0
Momence 28, Iroquois West 7
Monmouth-Roseville 36, Princeton 8
Morris 42, Kaneland 21
Mt Carmel 48, Benet 0
Mt Prospect (Prospect) 56, Buffalo Grove 7
Mt Vernon 29, Belleville (Althoff Catholic) 28
Mt Zion 35, Mahomet-Seymour 23
Mt. Carmel 27, Paris 6
Nashville 41, Frankfort 6
Neuqua Valley 37, Aurora (Metea Valley) 22
New Berlin 27, Pittsfield 14
New Trier 44, Deerfield 7
Niles West 56, Maine East 0
Nokomis 28, Sangamon Valley 20
Normal 56, Manual 8
Normal West 43, Peoria (H.S.) 38
O'Fallon 23, Alton 3
Oak Forest 43, Tinley Park 7
Ottawa Marquette 42, St Bede 7
PORTA 44, Pleasant Plains 8
Pana 47, Greenville 7
Pekin (IL) 21, Morton 13
Peoria Notre Dame 22, Centennial 14
Peotone 42, Streator 7
Plainfield Central 35, Joliet Central 10
Polo 52, Ashton (A.-Franklin Center) 6
Prairie Central 20, Illinois Valley Central 14
Prairie Ridge 43, McHenry 22
Princeville 21, Abingdon (A.-Avon) 20
Richards 49, Shepard 20
Richmond-Burton 42, Woodstock 7
Ridgeview 21, St Teresa 14
Riverdale 42, Orion 28
Riverside-Brookfield 47, Bensenville (Fenton) 27
Robinson 34, Marshall 26
Rochester 56, University 7
Rolling Meadows 48, Elk Grove 0
Routt 14, Beardstown 0
Roxana 46, Salem 7
Sandwich 47, Harvard 7
Seneca 50, Dwight 17
Sesser-Valier 40, Christopher 6
Shelbyville 35, Tremont 26
South Fork 48, St Anne 26
Sparta 34, Red Bud 22
St Charles East 24, Wheaton North 20
St Charles North 43, Batavia 42
St Ignatius 44, Arlington Heights (St. Viator) 3
St. Francis 47, Providence 35
Stark County 49, United 22
Sterling 48, Galesburg 0
Stevenson 45, Waukegan 12
Stockton 60, Morrison 20
Sycamore 35, Ottawa 7
Taylorville 28, Effingham 21
Triad 42, Highland 22
Tuscola 20, Paxton-Buckley-Loda 14
Unity 47, Pontiac 7
Warren 42, Zion Benton 22
Washington 69, Bartonville (Limestone) 16
Wauconda 77, Round Lake 18
West Hancock 18, Illini West 14
Westville 63, Oakwood 28
Wheaton Academy 48, St Edward 0
Wheaton Warrenville South 35, Glenbard North 28
Williamsville 50, Olympia 36
Willowbrook 45, Hinsdale South 14
Wilmington 49, Manteno 0
Woodstock North 27, Johnsburg 13
York 34, OPRF 11
Yorkville 16, Oswego 6