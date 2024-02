Jennifer Lopez to perform in Rosemont this summer

Jennifer Lopez will be coming to the Chicago area this summer for her nationwide "This Is Me…Now The Tour."

The tour comes to Allstate Arena in Rosemont on Friday, July 26.

J. Lo has not toured for five years and will be performing songs from her new album, "This Is Me…Now," along with fan-favorites from her entire discography.

Presale tickets are available Tuesday at 9 a.m. while general on-sale tickets open up on Feb. 23 at 10 a.m.

Jennifer Lopez departs "The View" on February 15, 2024 in New York City. (Photo by Gotham/GC Images)

Jennifer Lopez 2024 tour dates

Wed., Jun 26 | Orlando, FL | Kia Center

Fri., Jun 28 | Miami, FL | Kaseya Center

Tue., Jul 02 | Austin, TX | Moody Center

Wed., Jul 03 | Edinburg, TX | Bert Ogden Arena

Fri., Jul 05 | San Antonio, TX | Frost Bank Center

Sat., Jul 06 | Dallas, TX | American Airlines Center

Tue., Jul 09 | Phoenix, AZ | Footprint Center

Thu., Jul 11 | Los Angeles, CA | Kia Forum

Sat., Jul 13 | Anaheim, CA | Honda Center

Tue., Jul 16 | San Francisco, CA | Chase Center

Wed., Jul 17 | Sacramento, CA | Golden 1 Center

Fri., Jul 19 | Palm Springs, CA | Acrisure Arena

Sat., Jul 20 | Las Vegas, NV | T-Mobile Arena

Mon., Jul 22 | Denver, CO | Ball Arena

Wed., Jul 24 | Tulsa, OK | BOK Center

Fri., Jul 26 | Rosemont, IL | Allstate Arena

Sat., Jul 27 | Indianapolis, IN | Gainbridge Fieldhouse

Tue., Jul 30 | Pittsburgh, PA | PPG Paints Arena

Wed., Jul 31 | Detroit, MI | Little Caesars Arena

Fri., Aug 02 | Toronto, ON | Scotiabank Arena

Mon., Aug 05 | Montreal, QC | Bell Centre

Wed., Aug 07 | Boston, MA | TD Garden

Fri., Aug 09 | Belmont Park, NY | UBS Arena

Sat., Aug 10 | Newark, NJ | Prudential Center

Tue., Aug 13 | Philadelphia, PA | Wells Fargo Center

Wed., Aug 14 | Washington, DC | Capital One Arena

Fri., Aug 16 | New York, NY | Madison Square Garden

Tue., Aug 20 | Cleveland, OH | Rocket Mortgage FieldHouse

Thu., Aug 22 | Nashville, TN | Bridgestone Arena

Sat., Aug 24 | Raleigh, NC | PNC Arena

Sun., Aug 25 | Atlanta, GA | State Farm Arena

Tue., Aug 27 | Tampa, FL | Amalie Arena

Fri., Aug 30 | New Orleans, LA | Smoothie King Center

Sat., Aug 31 | Houston, TX | Toyota Center