Chicago Blackhawks release 2023-24 season schedule

The Blackhawks released their 2023-24 regular season schedule on Tuesday.

Chicago is set to open the season on Oct. 10 in Pittsburgh against the Penguins. Their home opener will happen Oct. 21 against the defending Stanley Cup champions, the Las Vegas Golden Knights.

Additionally, the Blackhawks are scheduled to play some holiday games. After Thanksgiving, Chicago will play three games at the United Center from Nov. 24 to Nov. 28. They will also host the Montreal Canadiens the Friday before Christmas, and the Winnipeg Jets two days after Christmas.

Single game tickets will go on sale in August.

2023-24 Blackhawks Regular Season Games (all times Central)

Tue. Oct. 10 7:00 PM at Pittsburgh

Wed. Oct. 11 6:30 PM at Boston

Sat. Oct. 14 6:00 PM at Montreal

Mon. Oct. 16 6:00 PM at Toronto

Thu. Oct. 19 9:30 PM at Colorado

Sat. Oct. 21 7:00 PM Vegas

Tue. Oct. 24 7:30 PM Boston

Fri. Oct. 27 5:00 PM at Vegas

Mon. Oct. 30 9:00 PM at Arizona

Sat. Nov. 4 7:00 PM Florida

Sun. Nov. 5 6:00 PM New Jersey

Thu. Nov. 9 6:00 PM at Tampa Bay

Sun. Nov. 12 12:00 PM at Florida

Thu. Nov. 16 7:30 PM Tampa Bay

Sat. Nov. 18 1:00 PM at Nashville

Sun. Nov. 19 6:00 PM Buffalo

Wed. Nov. 22 6:00 PM at Columbus

Fri. Nov. 24 1:00 PM Toronto

Sun. Nov. 26 1:00 PM St. Louis

Tue. Nov. 28 7:30 PM Seattle

Thu. Nov. 30 6:00 PM at Detroit

Sat. Dec. 2 2:00 PM at Winnipeg

Sun. Dec. 3 1:00 PM at Minnesota

Tue. Dec. 5 7:30 PM Nashville

Thu. Dec. 7 7:30 PM Anaheim

Sat. Dec. 9 7:00 PM St. Louis

Sun. Dec. 10 6:00 PM Washington

Tue. Dec. 12 9:00 PM at Edmonton

Thu. Dec. 14 9:00 PM at Seattle

Sun. Dec. 17 2:00 PM Vancouver

Tue. Dec. 19 7:30 PM Colorado

Fri. Dec. 22 7:30 PM Montreal

Sat. Dec. 23 7:00 PM at St. Louis

Wed. Dec. 27 8:00 PM Winnipeg

Fri. Dec. 29 7:00 PM at Dallas

Sun. Dec. 31 7:00 PM at Dallas

Tue. Jan. 2 7:00 PM at Nashville

Thu. Jan. 4 6:00 PM at N.Y. Rangers

Fri. Jan. 5 6:00 PM at New Jersey

Sun. Jan. 7 2:00 PM Calgary

Tue. Jan. 9 7:30 PM Edmonton

Thu. Jan. 11 7:00 PM at Winnipeg

Sat. Jan. 13 7:00 PM Dallas

Tue. Jan. 16 7:30 PM San Jose

Wed. Jan. 17 6:30 PM at Buffalo

Fri. Jan. 19 7:30 PM N.Y. Islanders

Mon. Jan. 22 9:00 PM at Vancouver

Wed. Jan. 24 9:00 PM at Seattle

Thu. Jan. 25 8:00 PM at Edmonton

Sat. Jan. 27 9:00 PM at Calgary

Wed. Feb. 7 8:30 PM Minnesota

Fri. Feb. 9 7:30 PM N.Y. Rangers

Tue. Feb. 13 7:30 PM Vancouver

Thu. Feb. 15 7:30 PM Pittsburgh

Sat. Feb. 17 2:00 PM Ottawa

Mon. Feb. 19 6:00 PM at Carolina

Wed. Feb. 21 6:30 PM Philadelphia

Fri. Feb. 23 7:30 PM Winnipeg

Sun. Feb. 25 5:00 PM Detroit

Thu. Feb. 29 8:00 PM Colorado

Sat. Mar. 2 7:00 PM Columbus

Mon. Mar. 4 8:00 PM at Colorado

Tue. Mar. 5 8:00 PM at Arizona

Sat. Mar. 9 6:00 PM at Washington

Sun. Mar. 10 5:00 PM Arizona

Tue. Mar. 12 7:30 PM Anaheim

Fri. Mar. 15 7:30 PM Los Angeles

Sun. Mar. 17 5:00 PM San Jose

Tue. Mar. 19 9:00 PM at Los Angeles

Thu. Mar. 21 9:00 PM at Anaheim

Sat. Mar. 23 9:30 PM at San Jose

Tue. Mar. 26 7:30 PM Calgary

Thu. Mar. 28 6:00 PM at Ottawa

Sat. Mar. 30 6:00 PM at Philadelphia

Tue. Apr. 2 6:30 PM at N.Y. Islanders

Sat. Apr. 6 3:30 PM Dallas

Sun. Apr. 7 2:30 PM Minnesota

Wed. Apr. 10 7:00 PM at St. Louis

Fri. Apr. 12 7:30 PM Nashville

Sun. Apr 14 5:00 PM Carolina

Tue. Apr. 16 8:30 PM at Vegas

Thu. Apr. 18 9:30 PM at Los Angeles

2023-24 Blackhawks Preseason Games (all times Central)