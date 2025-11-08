Expand / Collapse search

Chicago man charged for fatally stabbing woman in Logan Square: police

By Lauren Westphal
Published  November 8, 2025 2:53pm CST
The Brief

    • Victor Hernandez, 25, was arrested by Chicago police Wednesday evening around 6:30 p.m.
    • He was identified as the suspect who fatally stabbed a 55-year-old woman about two hours earlier in the 2800 block of N. Woodard Street in Logan Square.
    • Court appearance details for Hernandez have not yet been made public.

CHICAGO - A Chicago man has been arrested and charged after fatally stabbing a 55-year-old woman in the Logan Square neighborhood on Wednesday, according to police.

What we know:

Victor Hernandez, 25, of Chicago, was arrested by police on Wednesday around 6:30 p.m.

Hernandez was identified as the individual who fatally stabbed a 55-year-old woman two hours earlier in the 2800 block of N. Woodard Street.

Victor Hernandez, 25

What we don't know:

It's unclear when he will appear in court next.

The Source: Details for this story were provided by the Chicago Police Department.

