Chicago man charged for fatally stabbing woman in Logan Square: police
CHICAGO - A Chicago man has been arrested and charged after fatally stabbing a 55-year-old woman in the Logan Square neighborhood on Wednesday, according to police.
What we know:
Victor Hernandez, 25, of Chicago, was arrested by police on Wednesday around 6:30 p.m.
Hernandez was identified as the individual who fatally stabbed a 55-year-old woman two hours earlier in the 2800 block of N. Woodard Street.
Victor Hernandez, 25
What we don't know:
It's unclear when he will appear in court next.
The Source: Details for this story were provided by the Chicago Police Department.